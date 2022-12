Corona: Große Hürden bei Anerkennung von Impfschäden

Lösungsansätze im Ausland

In Israel gibt es ein solches System. Der Staat hat sämtliche Patientenakten zentral erfasst und digitalisiert. KI-Systeme sind so unter anderem in der Lage, mögliche Zusammenhänge zwischen Impfung und Erkrankung zu erkennen.

Die ersten Hinweise auf Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern nach einer Impfung mit Biontech Pfizer kamen aus Israel - was in Studien belegt werden konnte. So könnten mit den Daten auch potentielle Impfschäden besser abgewogen werden.

Digitale Erfassung technisch nicht möglich.

Zwar existiert die digital erfasste Patientenakten. Den „gläsernen Patienten“ gibt es in Deutschland aber nicht. Das Bundesgesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, dass ein ähnliches Monitoring-System unter anderem aus technischen Gründen nicht möglich sei.

Es hätte in den bisherigen Datensätzen eine umfangreiche Nacherfassung stattfinden müssen. So fehlen auch Daten darüber, wie viele Menschen tatsächlich nach einer Impfung erkrankt sind.

Und so stehen die Familien von Selin und Tina weiter allein da. Es zeigt sich, wer einen Impfschaden vermutet trifft oft auf medizinische Zurückhaltung und überforderte Erfassungssysteme.

