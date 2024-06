DGB-Umfrage: Zeitdruck und Hetze nervt viele Beschäftigte

"Es macht einen klaren Unterscheid, ob ich zwei oder drei Patientinnen und Patienten in einem Frühdienst versorgen muss oder fünf bis sechs." Lena-Maria Snelting arbeitet als Pflegefachfrau auf einer kardiologischen Überwachungsstation. Bei weniger Patienten sinke nicht nur die Arbeitsbelastung, berichtet die 30-Jährige: "Sondern ich kann meinen Beruf auch so professionell ausüben, wie ich ihn gelernt habe."

Wie Lena-Maria Snelting geht es vielen Beschäftigten in NRW . Jede bzw. jeder zweite Beschäftigte fühlt sich bei der Arbeit häufig gehetzt oder ständig unter Zeitdruck. Das ist das Ergebnis von Befragungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB ) zu den Arbeitsbedingungen unter rund 3.200 Beschäftigten in NRW. "Hier müssen die Alarmglocken bei Arbeitgebern und Politik angehen" , erklärte Anja Weber, Vorsitzende des DGB in NRW, bei der Vorstellung der Zahlen am Dienstag in Düsseldorf.

Weniger Druck als Maßnahme gegen Fachkräftemangel

Anja Weber: "Hier müssen Alarmglocken angehen."

Es sei bekannt, dass viele Beschäftigte wegen des hohen Drucks bei der Arbeit ihre Arbeitszeit reduzierten, den Beruf wechselten oder vorzeitig in Rente gingen. "Nicht der übertriebene Wunsch nach 'Work-Life-Balance', sondern Überlastung ist oft der Grund dafür, warum diese Arbeitnehmer weniger arbeiten als sie eigentlich könnten" , sagte Weber. Für sie ist klar: "Arbeitszeiten, die zum Leben passen und gleichzeitig klare Grenzen haben, werden dazu führen, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit aufstocken und dem Betrieb mehr Stunden zur Verfügung stehen können." Wer glaube, mit mehr Druck und längeren Arbeitszeiten den Fachkräftemangel bekämpfen zu können, sei auf dem Holzweg, ist Weber überzeugt.

Ältere sehen mehr Sinn in ihrer Arbeit als Jüngere