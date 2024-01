Deutschlandticket: Bleibt der Preis von 49 Euro?

Eine zweite offene Frage ist die nach der Überjährigkeit: Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind im vergangenen Jahr bis zu 700 Millionen Euro für das Deutschlandticket nicht benötigt worden. Diese Überschüsse sollten in das Jahr 2024 übertragen werden, so hatten es die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler Anfang November beschlossen. Doch seit Dezember stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der in der Haushaltskrise für das Sparen zuständig ist, die Überjährigkeit für die Deutschlandticket-Überschüsse in Frage. Die Länder wünschen sich indes die Überjährigkeit nicht nur für das aktuelle Jahr, sondern auch in Zukunft.

Länder sollen Konzept für Finanzierung erarbeiten

Doch auch die Länder sehen sich mit Erwartungen konfrontiert: Sie sind seit der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November aufgerufen, ein Konzept zur dauerhaften Finanzierung des Deutschlandtickets aufzustellen.