Die Düsseldorfer Studentin Lisa Moers ist mit dem Deutschlandticket in Urlaub gefahren. "Also ich finde es super, weil es super viel Freiheit gibt" , sagt die angehende Chemikerin, "ich bin im Sommer damit durch ganz Deutschland getourt, bis zum Bodensee, in die Eifel." Und auch Erstsemesterstudentin Hannah Edwardson hat große Pläne, "ich habe schon geplant mit der Regionalbahn nach Berlin zu fahren."

In neun Stunden nach Hamburg

Jakub Papala, der Sozialwissenschaften studiert, nutzt das Deutschlandticket ebenfalls für Kurztrips. "Als jemand, der sehr wenig Geld hat, einfach durch ganz Deutschland kostenlos zu reisen, das ist schon ein sehr gutes Feature." Er war zum Beispiel in Hamburg, die Fahrt habe allerdings auch neun Stunden gedauert.

Das Deutschlandticket spart viel Geld