Missbrauchskomplex Wermelskirchen: NRW-Datenschutzbeauftragte warnt vor "Totalüberwachung"

WDR: Die aktuelle Speicherfrist von sieben Tagen, die Sie gerade angesprochen haben, greift im Tatkomplex Wermelskirchen zu kurz.

Gayk: Es wundert mich schon ein bisschen, dass Herr Reul diese Taten zum Anlass nimmt, wieder mal die Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Denn in dem Fall haben wir es mit einem mutmaßlichen Täter zu tun, der akribisch Buch geführt hat über alle seine Kontaktpersonen. Und Herr Reul hat im zweiten Schritt gesagt, dass der mutmaßliche Täter möglicherweise schon früher hätte entdeckt werden können. Aber leider habe der Schweizer Anbieter die IP-Adresse nicht herausgeben. Gesetze für die Schweiz können wir hier in Deutschland aber nicht machen.

Also dieser Fall gibt jetzt nicht ganz deutlich den Anlass dafür, das neu zu sehen. Natürlich ist Kindesmissbrauch eine gravierende Straftat, die auch verfolgt werden muss. Man muss aber auch sehen, es ist ein sehr emotionales Delikt, es öffnet natürlich auch die Türen für die Verwendung für andere Straftaten. Es ist nach meiner Erfahrung nicht vorstellbar, dass der Kindesmissbrauch der einzige Anlass bleiben wird, der die Nutzung dieser Vorratsdaten veranlasst.

WDR: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie meinen, dass das hochemotionale Thema gerade benutzt wird, um die Vorratsdatenspeicherung auch für andere Bereiche durchzusetzen?

Gayk: Also ich würde nicht von Benutzen sprechen. Aber es gibt die Erfahrung, dass solche großen Vorhaben wie Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt werden nur für ein Delikt. Es wird andere Delikte geben, die auch schwer sind und auch mit diesen Daten aufgeklärt werden können. Dann stellt sich die Frage der Grenze: Wie gravierend müssen die Delikte sein, damit der Zugriff auf diese Daten erlaubt werden kann.

WDR: Welche Alternativen sind denkbar?

Gayk: Das, was die Rechtssprechung des EuGH bislang andeutet, ist: Wenn es denn einen Anlass gibt, also wenn es konkrete Verdachtsmomente gegen bestimmte Personen gibt, dass dann möglicherweise deren Kommunikation mit anderen eingefroren, also aufgezeichnet werden kann, auch länger als sieben Tage. Das ist die sogenannte Quick-Freeze-Variante. Die haben Datenschützer als Möglichkeit schon seit langem immer wieder vorgeschlagen, wenn man zur Kriminalitätsbekämpfung Kommunikationsdaten längerfristig speichern will.

WDR: Gerade wird ein Gesetzentwurf der schwedischen EU-Kommissarin Ylva Johansson diskutiert. Der sieht vor, dass Internet-Unternehmen verpflichtet werden können, private Nachrichten nach illegalen Missbrauchsbildern zu durchleuchten. Halten Sie das für sinnvoll?

Gayk: Auch das halte ich für ausgesprochen problematisch. Denn auch hier sind ja offensichtlich alle Internetnutzerinnen und –nutzer betroffen, die unter Generalverdacht gestellt werden. Und noch viel schlimmer: Hier werden private Unternehmen beauftragt, deren Daten zu durchsuchen. Mit der Schwierigkeit, dass sie vor der Frage stehen: Ist das jetzt wirklich ein krimineller Inhalt oder habe ich jetzt nur ein Urlaubsbild rausgefiltert, auf dem die Kinder eine Badehose tragen, aber viel Haut zu sehen ist?

Im Grunde gibt es dann kein Telekommunikationsgeheimnis mehr, keine Privatsphäre im Netz. Am Ende ist dann alles offen – zumindest für die Unternehmen, die diese Dienste anbieten.