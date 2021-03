Ab nächster Woche kommen Selbsttests für Schüler in NRW

Ab Dienstag sollen die ersten Tests an den Schulen ankommen. Das Schulministerium arbeite daran, bis zu den Osterferien insgesamt 1,8 Millionen Tests bereits zu stellen, heißt es in der Mail an die Schulleitungen. Wann genau die einzelnen Schulen mit wie vielen Tests beliefert werden, ist noch offen. Anfang kommender Woche soll's genauere Informationen geben.