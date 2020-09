Heute wohl Lockerungen: Mehr Fans dürfen zurück ins Stadion

Laschet-Ankündigung vor Liga-Start

Am kommenden Wochenende beginnt die Saison in der 1. und 2. Fußballbundesliga sowie in der 3. Liga. Die Kernbotschaft sei: Es dürften " mehr als 300 Zuschauer all die Sportarten, die wir in NRW haben, persönlich erleben ", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) letzte Woche. Er bezog sich dabei auf die regionalen Fußball-Ligen sowie die Teamsportarten wie Eishockey, Basketball, Handball oder Volleyball.