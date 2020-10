Seit Tagen wird darüber spekuliert, wie der Unterricht an den Schulen in NRW nach den Herbstferien ablaufen soll. Schließlich steigen die Coronazahlen stark an; mittlerweile wohnen zwei Drittel der Menschen in NRW in einem Risikogebiet. Für die Gastronomie gilt bereits eine Sperrstunde, Veranstaltungen müssen verkleinert werden und Kontakte sind eingeschränkt. Die Frage, wie es nun mit dem Schulunterricht weitergeht, ist allerdings noch offen.