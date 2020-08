So soll die Schule in Corona-Zeiten wieder starten

Wie soll der Unterricht ablaufen?

Die Zeiten des flächendeckenden Homeschoolings sind nun vorbei. Stattdessen soll wieder mehr Normalität herrschen. Das Schulministerium will, dass " möglichst vollständig " in den Schulen unterrichtet wird und die volle Zahl an Unterrichtsstunden stattfindet. Vorgesehen ist Unterricht in voller Klassenstärke. Nur wenn es nicht genug Lehrer gibt oder eine Coronainfektion nicht anders verhindert werden kann, soll es " Distanzunterricht " geben - also von zuhause aus.