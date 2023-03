Corona-Pandemie im Rückspiegel: Was lief schief in NRW?

Als Chefarzt und Intensivmediziner hat Uwe Janssens die Auswirkungen der Corona-Pandemie hautnah erlebt: Menschen, die schwer krank wurden oder gestorben sind. " Zum Glück haben wir Szenen wie in Bergamo hier nicht erleb t", sagt Janssens im Interview. Von der Politik fühlte er sich teilweise alleine gelassen - vor allem, wenn Material fehlte oder Maßnahmen nicht zielgerichtet waren. Janssens spricht ausführlich über Anfeindungen in der Pandemie und warum er auch Corona-Leugner behandeln würde.

Als NRW-Korrespondent in Düsseldorf hat WAZ -Journalist Tobias Blasius drei Jahre lang über die Corona-Politik berichtet und die Maßnahmen der Landesregierung kritisch kommentiert. Die Art, wie die Politik ständig wechselnde Maßnahmen vorgab, war für ihn aus journalistischer Sicht nicht akzeptabel. Das Abwägen und Infragestellen blieb auf der Strecke. " Aber welche Diskussion will man führen, wenn eigentlich keiner ein passendes Rezept hat? ", sagt Blasius im Interview mit dem WDR. Er spricht ausführlich über seine Erinnerungen an die Pandemie, was er aus heutiger Sicht bereut und warum er sich für einen Tag mit Ex-Ministerpräsident Laschet im Nachhinein sogar schämt.