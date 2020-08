Ärztestellen wegen schlechterer Bezahlung unbesetzt

Und noch ein Problem gibt es bei einem großen Teil der NRW-Gesundheitsämter: In vielen sind auch mitten in der Pandemie noch Ärztestellen unbesetzt. In zwei Drittel der Ämter, die an der Westpol-Umfrage teilnahmen, sind längst genehmigte Arztstellen noch frei. Damit hat sich an der Situation seit Februar nichts gebessert. Auch damals waren laut einer Westpol-Umfrage zwei Drittel der Ämter unterbesetzt. Das Problem: Die Ärzte-Posten im öffentlichen Gesundheitsdienst werden sehr viel schlechter bezahlt, als etwa in Krankenhäusern. Deshalb „sieht die Bewerberzahl ganz schlecht aus, das muss man ganz klar sagen“, klagt Frank Renken, Gesundheitsamts-Leiter in Dortmund.

Zur Kontaktverfolgung holen die Städte und Kreise nun Mitarbeiter aus anderen Bereichen in die Gesundheitsämter. So leiden andere kommunale Aufgaben. Vor allem Städte mit hohen Schulden klagen über große Probleme. Remscheid etwa musste in den letzten Jahren etwa 300 Stellen abbauen, „das merken wir jetzt. Da ist nicht nur im Gesundheitsamt, auch in anderen Bereichen, große Belastung“, sagt Krisenstabs-Leiter Neuhaus.



Ämter an der Belastungsgrenze

Etliche Städte und Kreise schreiben dem WDR, sie seien an der Belastungsgrenze – oder sogar schon ein Stück darüber hinaus. Bund und Länder wollen mit einem Pakt zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes reagieren. Doch dass diese Hilfe schnell genug kommt, um die Ämter in der Corona-Pandemie zu entlasten, bezweifeln viele.