Streit um Corona-Isolation: NRW bleibt bei Pflicht

Lehrervertreter warnen vor Schulschließungen

Auch mehrere Lehrerverbände haben sich gegen eine Aufhebung der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. Nach Ansicht des Vizevorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ), Andreas Keller, wäre dies bei den aktuellen Infektionszahlen mit einer Durchseuchung gleichzusetzen. Gerade in Lehrerzimmern bestehe die Gefahr von Ansteckungen in großer Zahl, was wiederum zu Schulschließungen führen könne.