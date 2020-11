Millionenplan für Corona-Impfungen in NRW

Die ersten Meldungen von vielversprechenden Studien für einen Corona-Impfstoff führen in diesen Tagen zu vorsichtigem Optimismus: Schon in wenigen Monaten könnten viele Menschen geimpft sein. Es ist von einem möglichen "Durchbruch" in der Corona-Pandemie die Rede.

Doch bis Millionen von Menschen in NRW eine Impfung bekommen, braucht es noch einiges an Vorbereitung. So soll der Landtag demnächst die finanziellen Dinge klären. Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ) plant in einem ersten Schritt mit Ausgaben von 100 Millionen Euro. Diese Summe soll vom Landtag gebilligt werden.