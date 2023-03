Streeks Heinsberg-Studie: Gab es exklusive Vorschau für Unternehmer?

Unterstützung für Studie von PR-Agentur "Storymachine"

Bei der Öffentlichkeitsarbeit für die Forschungen wurde Streeck von der PR -Agentur " Storymachine " unterstützt, was kritisiert wurde. Auch soll es über die Agentur eine enge Verbindung zur Landesregierung des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet ( CDU ) gegeben habe. Mitinhaber der Agentur ist Michael Mronz, der mit inhaltlicher Unterstützung der Landesregierung die Olympiainitiative Rhein-Ruhr ins Leben gerufen hatte.

Ein Journalist des Wirtschaftsmagazins " Capital " hat jetzt eine Mail veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass ein Investor am Vorabend der öffentlichen Studien-Präsentation mehrere Unternehmer zu einem Treffen eingeladen hatte. Er könne eine exklusive Einsicht in die Studie erlauben, " die in vielerlei Hinsicht positive Überraschungen beinhalte ".

Nahm Laschet an Vorab-Präsentation teil?

Auf Twitter schreibt der Journalist, dass an dem exklusiven Treffen auch Armin Laschet teilgenommen haben soll. Die SPD will daher wissen, ob Mitglieder der damaligen Landesregierung von CDU und FDP teilgenommen haben.

Außerdem will die größte Oppositionsfraktion wissen, wieso es für diese öffentlich geförderte Studie einen exklusiven Vorab-Einblick gegeben habe. Am Montag soll die Anfrage an die Landesregierung eingereicht werden, danach muss die Regierung antworten.