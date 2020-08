Klingt immer noch einfach? Tja, nur darf der Kontrolleur gar keine Bußgelder verteilen. Das dürfen nur Vertreter des Staates. Sollen also demnächst Polizisten oder Ordnungsamts-Mitarbeiter bei jeder Kontrolle dabei sein? Ernsthaft?

Wann wird sanktioniert?

Und wenn wir das mal weiterdenken: Was soll denn genau sanktioniert werden? Nur das absichtliche Weglassen der Maske? Was ist mit der etwas tüddeligen älteren Dame, die die Maske zwar in ihrer Tasche trägt, aber vergessen hat, sie aufzusetzen? Was ist mit dem Familienpapa, dem sie beim Spielen mit dem Kind im Bus unter die Nase gerutscht ist? Was ist mit Menschen, die ihre Maske falsch herum aufgesetzt haben oder einen viel zu dünnen Stoff verwenden? Sollen die alle demnächst 150 Euro zahlen? Ohne Vorwarnung?