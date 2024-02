Nach Wahlwiederholung in Berlin: Diese NRW-Politikerin geht jetzt in den Bundestag

Inhaltlich vertreten die beiden ähnliche Positionen, etwa im Bereich Bildung, Chancengleichheit und Kinderrechte. Das seien auch ihre Wahlkampfthemen im Jahr 2021 gewesen. Das Direktmandat in ihrem Wahlkreis Mülheim-Essen I holte allerdings der SPD -Abgeordnete Sebastian Fiedler mit 36,3 Prozent. Auf Platz zwei landete Astrid Timmermann-Fechter von der CDU . Franziska Krumwiede-Steiner kam auf 14,1 Prozent und damit auf Platz drei.

Zuhause im Ruhrgebiet

Die 38-Jährige lebt in Mülheim an der Ruhr und hat zwei Töchter. Als erstes steht jetzt ein Gespräch mit ihrem Schulleiter an, denn Krumwiede-Steiner arbeitet an einer Gesamtschule. Ganz nach Berlin ziehen möchte sie nicht, ihren Lebensmittelpunkt hat sie im Ruhrgebiet. Aber sie könne bei Verwandten in Brandenburg unterkommen.

Für die Grünen sitzt sie im Mülheimer Stadtrat, ist Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Erfahrungen aus der Kommunalpolitik, die sie in Berlin einbringen könne:

"Wir wissen hier schon auch, was die Leute bewegt und wie man Politik macht und dass Politik eben auch kein einfaches Geschäft ist und dass man sich da auch anstrengen muss." Franziska Krumwiede-Steiner (Bündnis 90/Die Grünen)

Eine Kommune aus dem Ruhrgebiet habe immer mit finanziellen Zwängen zu kämpfen. Da lerne man, dass man nichts geschenkt bekommt.

