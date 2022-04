BUND und Sozialverband SoVD kooperieren für mehr Klimaschutz in NRW

Land soll vorangehen

Viele der genannten Forderungen müssten allerdings aufgrund der Zuständigkeiten eher an den Bund als an die Landesregierung gerichtet werden. Dazu hieß es von den Verbandsvertreter: Das Land müsse zumindest das tun, was sich auf Landesebene erreichen lasse. So forderte NRW-BUND-Vorsitzende Holger Sticht: "Wir müssten eigentlich vorangehen, wenn es darum geht, erneuerbare Energien auszubauen. Genau das Gegenteil ist der Fall gewesen, mit den erst 1500, dann 1000-Meter-Abstand zu Wohnbebauung bei Windkraftanlagen. Man hat den Erneuerbaren hier in den vergangenen fünf Jahren nur Steine in den Weg gelegt."