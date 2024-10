Direkte Demokratie: 30 Jahre Bürgerbegehren

Trotz aller Verbesserungswürdigkeit sei die Möglichkeit zu einem Bürgerbegehren aber ein wichtiges Instrument der Demokratie, betonte Wölfel. " Es befriedet unser System und kann ein Ventil sein, mit dem Unzufriedenheit bei den Menschen eingefangen werden kann."

Dazu sei es allerdings wichtig, dass die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens auch "politikferne Schichten und Milieus erreicht ", sagt der Demokratieforscher und Professor an der Universität Wuppertal Detlef Sack. Gemeinden und Initiatoren solcher Begehren müssten mehr in die Stadtteile gehen, "in denen Menschen leben, die nicht auf Rosen gebettet sind ", und dort über ihr Anliegen informieren.

Demokratieforscher: Wichtiges Abstimmungsmittel

In einer Zeit, da politische Diskussionen zunehmend polarisierend geführt würden, sei das Bürgerbegehren ein wichtiges Mittel, um den Menschen die unmittelbare Möglichkeit zur Abstimmung über politische Anliegen zu geben, so Sack. Selbst, wenn das Anliegen am Ende nicht erfolgreich ist, hätten doch mehr das Gefühl, gehört und " nicht übervorteilt" worden zu sein.

Entscheidend dabei seien aber die begleitenden Maßnahmen vorab, sagt Sack: Öffentliche Dikussionsveranstaltungen, Debatten über die richtigen Maßnahmen und ihr Für und Wider, der Versuch, einen Kompromiss zu finden.

Riesenstreit um Nationalpark Egge

Verhindert: Nationalpark Egge

Ein weiteres Thema, das zuletzt mehrere Bürgerbegehren auslöste, ist die Diskussion nach einem zweiten Nationalpark in NRW. Sechs Regionen wären nach Einschätzung der Landesregierung geeignet. Vor allem die CDU und FDP aber stemmten sich jeweils in den Kreistagen dagegen. Per Bürgerbegehren stimmte eine Mehrheit in den Kreisen Paderborn und Höxter zuletzt gegen einen Nationalpark Egge in Ostwestfalen.