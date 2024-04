Erste Schritte in NRW für das Bündnis Sahra Wagenknecht

Der Andrang ist groß am Freitagabend beim ersten NRW-Unterstützertreffen des wenige Monate alten Bündnis' Sahra Wagenknecht (BSW). Die Schlange am Eingang ist lang, irgendwann geben die Organisatoren auf und lassen die Wartenden einfach in den Saal, damit die Veranstaltung starten kann. Kein Stuhl bleibt frei, viele Menschen stehen auch an den Wänden.

800 Interessenten für 200 Plätze

Rund achthundert Interessenten hätten sich angemeldet, berichtet NRW-Landeskoordinator Amid Rabieh, die meisten bekamen eine Absage, weil im gemieteten Raum im Bochumer Jahrhunderthauses (Sitz der lokalen IG Metall) nur Platz für um die zweihundert Menschen ist.

Bei diesem ersten Treffen geht es vor allem ums Kennenlernen: Wer will sich in der neuen Partei engagieren, welche Netzwerke bringen die Neuen mit und wie soll der Parteiaufbau laufen? Die erste große Herausforderung wird der Wahlkampf zur Europawahl im Juni, dann müssen Plakate geklebt, Straßenstände und Veranstaltungen organisiert werden. Doch dem BSW fehlt bislang die dafür nötige Struktur.

BSW will "Kinderkrankheiten" vermeiden

Es gibt noch keinen NRW-Landesverband, der soll erst gegen Jahresende gegründet werden. Kreis- oder Ortsvereine sollen noch später entstehen. Die neue Partei will ohnehin in den ersten Monaten nur wenige Mitglieder aufnehmen, die meisten Interessenten sollen zunächst so genannte Unterstützer werden, Partei und potenzielle Mitstreiter sollen sich erstmal ohne Parteibuch kennenlernen. So will der Parteivorstand verhindern, dass auch Menschen Mitglied werden, die eigentlich nicht zur Partei und ihren Zielen passen – ein Problem, das viele junge Parteien in den ersten Jahren nach ihrer Gründung haben.

Parteivorstand beim Unterstützertreffen des BSW in Bochum

Das Bündnis Sahra Wagenknecht müsse vom ersten Tag an handlungsfähig sein, betont Generalsekretär Christian Leye am Rande der Veranstaltung. Das "anfängliche Chaos" und die Fehler vieler neu gegründeter Parteien, Leye nennt sie "Kinderkrankheiten", wolle man deshalb überspringen. Mit der bisherigen Entwicklung seiner Partei sei er zufrieden, die Rückmeldungen zeigten, dass es in der Bevölkerung den Wunsch nach einer neuen demokratischen Opposition gebe. Und genau die möchte das BSW gern sein.