Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist eine noch sehr junge Partei, feiert aber schon bemerkenswerte Erfolge. Sie ist so jung, dass erst diesen Samstag in Bochum der NRW -Landesverband gegründet wird. Anlass für uns, Sie zu fragen: Wie gut kennen Sie sich aus mit der Geschichte der Linken in NRW und ihren diversen Parteien und Gruppierungen. Los geht's: