A45-Brücke: NRW wirft Bund Verzögerung vor

Vor dem Spitzentreffen zur gesperrten Autobahnbrücke bei Lüdenscheid erhebt Nordrhein-Westfalen Vorwürfe gegen den Bund: Der tue zu wenig, um die folgenreiche Sperrung der A45 schnell zu beenden. Das geht aus einem Forderungskatalog des NRW -Verkehrsministeriums hervor, der dem WDR exklusiv vorliegt.

Zu wenig "Nachdruck" aus NRW-Sicht

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne)

Das Papier soll heute beim Spitzentreffen zur gesperrten Rahmedetalbrücke an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gehen, der erstmals wegen der gesperrten Verbindung in Lüdenscheid ist. In dem Katalog fasst das Haus von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) seine Kritik zusammen mit den Worten: "Es ist nicht erkennbar, dass das Vorhaben 'Rahmede-Talbrücke' als ein 'Sonderfall' vom Bundesverkehrsministerium mit Nachdruck verfolgt wird."

Verbindlicher Zeitplan gefordert

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

Deshalb fordert das NRW-Ministerium vom Bund nun ein Beschleunigungskonzept für den Neubau der Autobahnbrücke und einen verbindlichen Zeitplan. Darüber hinaus solle eine zentrale Stabsstelle innerhalb der bundeseigenen Autobahn GmbH geschaffen werden, die für den Ersatzneubau der Rahmede-Talbrücke mit besonderen Kompetenzen ausgestattet wird – auch so erhofft sich NRW mehr Geschwindigkeit bei Planung und Bau.

Lüdenscheid leidet