Rückgang der Blutspenden wegen Corona

Blutspenden sind ein zentraler Baustein der Gesundheitsversorgung: Unfallopfer brauchen sie, Krebspatienten benötigen sie teilweise regelmäßig und auch Covid-19-Patienten, die beamtet werden, brauchen für die Sauerstoffversorgung mitunter Blutspenden.

Aber gerade jetzt in der Zeit Pandemie gehen die Blutspenden zurück. Darauf haben NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), Thomas Zeiler vom DRK -Blutspendedienst und Birgit Gathof von der Transfusionsmedizin der Uni-Klinik Köln am Donnerstag hingewiesen.

Die Gründe für rückgängige Blutspenden

Klassische Blutspende-Termine in großen Firmen, Verwaltungen und Universitäten würden aktuell ausfallen oder seien schlechter besucht, weil viele Menschen im Home-Office arbeiten, berichtet Thomas Zeiler vom Deutschen Roten Kreuz.

Hinzu komme, dass viele Räume wegfallen, weil nicht genügend Platz sei, um die Liegen in entsprechendem Abstand aufzustellen. Normalerweise biete das DRK 9.000 Blutspende-Termine im Jahr an. In diesem Jahr seien es aber nur die Hälfte.

Spender müssen Geduld haben

Ein weiteres Problem: Viele regelmäßige Blutspender verzichten laut Zeiler wegen der Kontaktbeschränkungen aktuell. Das sei aber nicht nötig, da vor Ort die Hygiene gewährleistet sei, versichert er.

Um Wartezeiten zu vermeiden, sei man zur Online-Terminvergabe übergegangen. Aber dennoch bittet er die Spender um Geduld.