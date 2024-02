Klimafreundliche Alternative: Das ungenutzte Potenzial von Biogas

Dem widerspricht die Branche: Es brauche gar nicht mehr Biomasse aus Pflanzen und Gülle als heute. Sondern lediglich die Möglichkeit, die Verstromung flexibel zu steuern.

Das bestätigt Professor Jürgen Karl, Inhaber des Lehrstuhls für Energieverfahrenstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg. "Wir bräuchten keinesfalls zusätzliche Anbauflächen" , insistiert er. Eine Flexibilisierung über Speicher und mehr Motorleistung reiche völlig aus. "Es ist einfach so, dass das existierende Biogas, das heute schon produziert wird, genutzt werden könnte, um die Stromlücken zu füllen" , so Karl.

