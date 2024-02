Bezahlkarte für Asylbewerber kommt wohl nicht flächendeckend

FDP kritisiert Wüst

Das Vorgehen der Landesregierung stößt auf Kritik bei der Opposition im Landtag. FDP-Fraktionschef Henning Höne sagte am Montag: "In Berlin hat er es vollmundig gefordert, in NRW kommt es nicht flächendeckend – Ministerpräsident Hendrik Wüst fährt einen riskanten Schlingerkurs bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge." Statt den Kommunen zu helfen, überlasse Wüst ihnen die Entscheidung und finanzielle Last. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge müsse flächendeckend in Nordrhein-Westfalen eingeführt werden, forderte Höne.

Asylbewerber in staatlichen Unterkünften erhalten gegenwärtig monatlich 204 Euro für den persönlichen Bedarf. Die Landesregierung will mit der Bezahlkarte Verwaltungsaufwand mindern und verhindern, dass Asylbewerber einen Teil dieses Geldes in die Heimat überweisen.

Allerdings hatten sich Kabinettsmitglieder wie Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) zuvor ablehnend über Pläne zur Einführung einer Karte geäußert. Kritik kam auch von Flüchtlingshilfe-Organisationen.

Kritik an Bezahlkarte für Asylbewerber Westpol.

Bundesländer nicht mit einheitlichem Modell

14 der 16 Länder streben ein gemeinsames Vergabeverfahren für die Karte an. Die Einführung ist im Sommer oder spätestens im Herbst geplant. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Bezahlkarte ebenfalls einführen, gehen bei der Vergabe aber eigene Wege.

Im Westpol-Interview bezweifelte der Sozialwissenschaftler Özgür Özvatan von der Humboldt-Universität Berlin, dass staatliche Sozialleistungen ein "Pullfaktor" für Asylbewerber seien, nach Deutschland zu kommen. Entscheidend seien vielmehr "Pushfaktoren" wie staatliche Verfolgung und Krieg. Zudem würden größere Summen von Geflüchteten erst nach Hause überwiesen, wenn die Menschen selbst Geld hier verdienten.