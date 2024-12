Gutachten: Einschränkungen bei Beamtenbesoldung verfassungswidrig

Beamtenbund: Gesetz ist verfassungswidrig

Der Beamtenbund DBB hält das Vorgehen dagegen für verfassungswidrig. Er präsentierte auf einer Pressekonferenz im Landtag am Montag ein Gutachten des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Udo di Fabio. Demnach verstößt das Land mit seinem Gesetz gegen Grundsätze des Berufsbeamtenbundes, die in Artikel 33 des Grundgesetzes niedergelegt sind. Das werde auch nicht besser dadurch, dass das Gesetz den Beamten die Möglichkeit einräumt, aktiv gegen eine etwaige Benachteiligung vorzugehen.

Wenn Beamte tatsächlich weniger verdienen, als ihnen im Vergleich zur Grundsicherung zusteht, können sie einen Antrag stellen und das prüfen lassen. Auch das verstoße gegen die Verfassung, sagt Di Fabio: "Die Besoldung eines Beamten, die das Mindestabstandsgebot zur Grundsicherung wahrt, darf nicht von einem Antragserfordernis abhängig gemacht werden."

Vorerst keine Klage des Beamtenbundes

Trotz der Kritik will der Beamtenbund vorerst aber keine Klage vor das Verfassungsgericht bringen. Ein Grund ist, dass bereits Verfahren gegen Gesetze in anderen Bundesländern anhängig sind, die erst einmal abgewartet werden sollen. Zahlen über die genauen Auswirkungen des Gesetzes in NRW werden auch erst 2026 vorliegen, sagte Beamtenbund-Chef Roland Staude.

Gutachter Di Fabio appellierte an die Landesregierung, bei allem Verständnis für Sparbemühungen in Zeiten enger Haushalte, an die Motivation der Beamtenschaft zu denken. Man dürfe nicht, " wenn die Decke zu kurz wird, einfach an der bequemsten Stelle ziehen ".

