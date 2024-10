Bauen mit Holz wird einfacher und kostengünstiger

Wohnhäuser aus Holz zu bauen liegt seit einigen Jahren im Trend. Durch strenge Vorschriften war die Holzbauweise aber bislang limitiert und relativ teuer. Mit einer neuen "Muster-Holzbau-Richtlinie" soll das Bauen mit Holz nun vereinfacht werden.

Es ist jetzt erlaubt, in NRW Wohngebäude auch mit sogenannten Holztafeln zu bauen. Das sind Module, die man besonders schnell zusammenbauen kann, weil dafür weniger Schritte nötig sind. Dabei wird auch weniger Material gebraucht als beim Bauen mit Massivholz, der bislang einzig zulässigen Holzbauweise für Wohngebäude. Auch darf künftig mehr Holzoberfläche sichtbar sein als bislang zulässig.

NRW Vorreiter im erleichterten Holzbau

Bauen soll damit klimafreundlicher werden, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist - im Gegensatz etwa zu Beton oder anderen Baustoffen, bei denen große Mengen CO2 in der Produktion freigesetzt werden. Die Änderung geht auf einen Beschluss der Bauministerkonferenz zurück, an dem gut drei Jahre gearbeitet wurde. NRW setzt sie nun als erstes Bundesland um.

Nicht mehr nur die urige Hütte

Schon lange steht Holz als Baumaterial nicht mehr nur in Verbindung mit urigen Hütten. Auch große Gebäude und sogar Fabrikhallen werden mittlerweile mit dem klimafreundlichen, nachwachsenden und wiederverwendbaren Material geplant.

Im rheinischen Monheim ist in diesem Jahr auf dem Gelände des Schulzentrums am Berliner Ring eine Achtfach-Turnhalle aus Holz entstanden. Es sei die erste ihrer Art in Europa, sagt die Stadt Monheim.