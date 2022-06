Bahnverkehr: Dichterer Takt in NRW braucht viel Geduld

Bei den Zielen für die künftigen Bahnmobilität scheinen sich CDU und Grüne in NRW , wahrscheinliche Partner in der nächsten Landesregierung, relativ einig zu sein. Die CDU will einen "Grundtakt von 15 Minuten" auf allen Strecken, die Grünen versprechen eine Mobilitätsgarantie vom frühen Morgen bis zum späten Abend.

Außerdem wollen beide Seiten mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagern, heißt es im Sondierungspapier. Es dürfte also künftig noch enger auf den Gleisen durch NRW werden. Gleichzeitig ist in Sachen Taktung wohl kaum mehr möglich im derzeitigen Schienennetz an Rhein und Ruhr.