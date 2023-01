WDR: Sie sind nicht nach Lützerath gegangen, aber haben die Situation natürlich genau beobachtet. Wie hat sich der Aktivismus aus Ihrer Sicht geändert?

NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn im Jahr 1999

Höhn: Als ich jung war, da gab es den Kampf gegen die Atomkraftwerke. Das war auch ziviler Ungehorsam, natürlich gewaltfrei. Aber vom Grundsatz her waren das schon ähnliche Auseinandersetzungen, auch um bestimmte Standorte. Man kann die "Symbol" nennen oder auch nicht, aber man gewinnt natürlich in diesen Kämpfen nur die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Bevölkerung, wenn man das an bestimmten konkreten Projekten macht.

WDR: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt, es brauche Symbole in der Umweltbewegung, Lützerath wäre aber keines. Stimmen Sie ihm zu?

Höhn: Nein. Alle, die in der außerparlamentarischen Opposition schon mal für ihre Ziele gekämpft haben, wissen natürlich, dass es ein Symbol ist. Eindeutig.

WDR: Und Robert Habeck weiß das auch?

Höhn: Ich denke mal, er weiß es auch. Aber das tut natürlich ein Stück weh, wenn man selber in der Regierung ist und so viel geschafft hat. Alle anderen Parteien haben viel mehr dazu beigetragen, dass Lützerath jetzt abgebaggert wird als gerade wir. Wir haben uns ja immer gegen diesen Tagebau gesperrt. Insofern verstehe ich, wenn man das ein bisschen als ungerecht empfindet, dass der große Erfolg, der erreicht worden ist, so wenig erwähnt wird, dafür aber das, was man nicht erreicht hat.