Flutkatastrophe: Wie das Hochwasser auch die Politik verändert hat

Doch diese Umstände sind nicht der Grund für ihren Rücktritt. Heinen-Esser tritt an diesem Tag im April zurück für ihr persönliches Verhalten während der Flut, über das sie zu lange geschwiegen hat.

Ursula Heinen-Esser (CDU)

"Scampi und Weißwein unter der Sonne von Palma, während zehntausende Menschen in unserem Land im Dreck sitzen, das gehört sich nicht" – so bissig formuliert es im April der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling. Denn zur Zeit der Katastrophe ist Ministerin Heinen-Esser im Urlaub auf Mallorca. Den unterbricht sie am 15. Juli, kommt zurück nach NRW. Das wird im Rahmen der politischen Aufklärung schnell klar.

Nach 24 Stunden Abreise aus dem Katastrophengebiet in den Urlaub

Doch erst Monate später, nach zähen Ermittlungen des Untersuchungsausschusses im Landtag, wird Heinen-Esser Folgendes zugeben: Schon nach 24 Stunden, als die überschwemmten Häuser noch voll Wasser standen, hat Heinen-Esser damals ihren Mallorca-Urlaub fortgesetzt – für neun Tage. Medienberichte enthüllen schließlich im April, dass sie dort dann noch den Geburtstag ihres Ehemannes gefeiert hat. So wird der Druck zu groß, Heinen-Esser tritt zurück.