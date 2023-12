Rauswurf von Dozentin Aslan an Polizei-Hochschule war rechtswidrig

So begründet das Gericht die Entscheidung

Das Gericht merkte in seinem am Montag veröffentlichten Beschluss zwar an, dass es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sei, aus dem Tweet " auf Mängel in Bezug auf ihre Eignung für die Wahrnehmung des Lehrauftrags zu schließen ". Trotzdem sei die Entscheidung, den Lehrauftrag zu widerrufen, " rechtswidrig ". Die Begründung: Die Hochschule habe sich " in fehlerhafter Weise auf weitere - sachfremde - Umstände gestützt ".