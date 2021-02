CDU-Chef Laschet eröffnet Diskussion um Corona-Grenzwerte

Welchen Grenzwert meint Laschet?

Wenn man sich den Mitschnitt der Veranstaltung anschaut, sieht man, dass es nur in einem kurzen Passus um die Grenzwerte geht. Ansonsten ist es eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede des CDU-Bundesvorsitzenden an die Mitglieder in Baden-Württemberg, die im Landtagswahlkampf sind. Eine gute Viertelstunde spricht Laschet insgesamt.

Zur Öffnungs-Debatte sagt Laschet: "Da gibt es die Aktivisten, die Zero-Covid sagen, die Werte unter 10 als Ziel geben, aber da gibt es die anderen, die genau sagen, wie können wir denn Schritt für Schritt wieder ins wirtschaftliche, ins gesellschaftliche, ins kulturelle, ins soziale Leben zurückkommen." Unklar ist, ob Laschet die unterschiedlichen Positionen der Initiativen von Zero-Covid und No-Covid möglicherweise verwechselt. Nur letztere sprechen von einer Inzidenz unter 10.

Dann erwähnt Laschet die nächste MPK am 3. März und sagt dann wörtlich: "Meine Grundposition ist, wir können, nachdem wir jetzt die 50 erreicht haben - Baden-Württemberg hat heute 49 erreicht, wir werden in Kürze auch die 35 erreichen - aber man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Das wird die Debatte sein, die die nächsten Wochen bestimmt." Es ist in diesem Kontext offen, welchen Grenzwert genau Laschet mit der "Neuerfindung" meint: 50, 35 oder 10? Sicher ist, die Debatte, die er erwähnt, hat er damit befeuert.

Die Vereinbarung der letzten MPK

In der öffentlichen Diskussion, die sich an die Rede von Laschet entspann, wird er weitestgehend so verstanden, als würde er die 35-Inzidenz infrage stellen. Die war als entscheidender Wert bei der letzten Runde der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) vereinbart worden: Sinkt die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35, sollen die Beschränkungen schrittweise zurückgenommen werden, zunächst für Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen.

Kutschaty: "Schluckauf-Politik" von Laschet

Der SPD -Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, sagte am Dienstag dem WDR : "Das ist eine Schluckauf-Politik des Ministerpräsidenten. Je nach Belieben ändert er seinen Kurs, das ist schlecht für unser Land, denn wir brauchen jetzt Vertrauen in die Entscheidungen der Regierungschefs."

Gegenwind und Zuspruch für Laschet im Netz

Ausführlich hat der SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach die Forderung von Laschet zurückgewiesen. Auf Twitter schrieb er: "Die Position von Armin Laschet ist problematisch. Der Grenzwert von 35 wurde nicht 'erfunden' sondern abgeleitet von dem höheren R-Wert der Mutation B117. Auch ist der Lockdown nicht 'populistisch' sondern unbeliebt, wie neue CDU Umfrage zeigt."

Der Schauspieler Jan Josef Liefers schrieb hingegen auf Twitter: "Gegenwind für @ArminLaschet ? Nicht von mir! Ich finde seinen Beitrag sinnvoll und diskutabel."

Weitere Stellungnahmen zu Laschets Grenzwert-Diskussion werden im Laufe des Tages erwartet.

