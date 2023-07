Weniger Apotheken in NRW: Warnung vor Unterversorgung

Weniger Apotheken in NRW

Wie die Situation im Bereich der Apotheken tatsächlich ist, zeigt eine neue Studie, die am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt wurde. So ist seit dem Jahr 2000 die Zahl der Apotheken in NRW um 21 Prozent zurückgegangen - von 4.821 auf nur noch 3.804 im vergangenen Jahr. Vor allem seit zehn Jahren beschleunige sich die Entwicklung. Die größten Rückgänge gab es demnach in Hagen (minus 33 Prozent), Kleve und Remscheid (jeweils -25 Prozent).

Eine Folge ist, dass es immer häufiger in einer Kommune nur noch eine einzige Apotheke gibt. Die Zahl dieser Ein-Apotheken-Kommunen stieg innerhalb von zehn Jahren um 52 Prozent an. So gab es in NRW im vergangenen Jahr 41 Kommunen mit nur einer Apotheke - 2012 waren es 27. Immerhin habe es keine Kommune ganz ohne Apotheke gegeben, berichteten die Forscher.