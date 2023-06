Apotheken in NRW können künftig flexibler öffnen - Kritik von Patientenschützern

Die Apotheken in NRW haben künftig mehr Flexibilität bei der Festlegung ihrer Öffnungszeiten. In Zukunft müssen sie nur an vier Wochentagen von montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr eine tägliche Mindestöffnungszeit von sechs Stunden sicherstellen - und an einem weiteren Tag mindestens drei weitere Stunden öffnen, wie die Apothekerkammern Westfalen-Lippe und Nordrhein am Mittwoch mitteilten. Am Samstag besteht keine Pflicht zur Öffnung mehr.

An der Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung sowie der Versorgung durch die 24-stündig geöffneten Notdienstapotheken ändere sich dadurch nichts, betonten die Kammern. Mit der Neuregelung sollen die Apotheken jedoch in die Lage versetzt werden, stärker auf die ortsüblichen Gegebenheiten im Versorgungsalltag einzugehen und zugleich ihr Personal effizienter einzusetzen.