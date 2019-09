Die Landesregierung will nun doch Akteneinsicht zum Einsatz am Hambacher Forst gewähren. Vor einem Jahr hatte man mit Verweis auf den Brandschutz versucht, Baumhäuser von Braunkohlegegnern zu räumen. Unter anderem der WDR hatte seitdem nach Informationsfreiheitsgesetz versucht, Einsicht in die dazugehörigen Ministeriumsakten zu bekommen.

Journalisten vor Abgeordneten informiert

Am Donnerstag (12.09.2019) können nun Journalisten der Landespressekonferenz Einsicht in die Vorgänge nehmen, das erklärten Innenminister Herbert Reul und Bauministerin Ina Scharrenbach (beide CDU). Für den Freitag (13.09.2013) - eine entsprechende Einladung liegt dem WDR vor - können dann die Fachpolitiker der Landtagsfraktionen in die Unterlagen schauen.