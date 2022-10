Affenpocken: Zahlen in NRW stark rückläufig

Die Grafik zeigt den Verlauf der Affenpocken-Infektionen (behördlich "MPX-Fälle") in NRW. Der Höchststand wurde im Juli erreicht, in der Kalenderwoche 29 wurden 117 neue Infektionen gemeldet. Nun, im Herbst, sind die Zahlen enorm zurückgegangen. "SK Köln" und "SK Düsseldorf" stehen für "Stadtkreis Köln" und "Stadtkreis Düsseldorf", eine Formulierung wie sie das RKI verwendet. Nachmeldungen zu Infektionen sind möglich. Bildquelle: Landeszentrum Gesundheit NRW.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums gibt es schätzungsweise etwa 28.000 Menschen in NRW, die ein besonderes Risiko mit Bezug zu den Affenpocken haben und daher möglichst zeitnah eine Impfung erhalten sollten. Das Robert Koch-Institut ( RKI ) schätzte gegenüber dem WDR die Risikogruppe in NRW ähnlich groß ein. Für die Impfung ist in der Regel nach der ersten Spritze noch eine zweite – zeitlich versetzte – Dosis notwendig. Also werden etwa 56.000 Impfdosen benötigt, wenn alle diese Menschen vollständig immunisiert werden sollen.

Bis Ende August wurden in NRW allerdings nur knapp 5.500 Impfungen verabreicht, so das Gesundheitsministerium. Die Zahlen für den September lägen der Behörde noch nicht vor. Dass die Infektionszahlen seit dem Sommer so deutlich zurückgegangen sind, lässt sich also, sollte es im September nicht eine regelrechte "Impf-Explosion" gegeben haben, wohl nur zu einem Teil mit den Impfungen erklären - vermutlich spielt auch ein verändertes Verhalten der Personengruppen mit besonderem Risiko eine Rolle.

Wer zählt zur Risikogruppe?