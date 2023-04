Ein AfD-Arbeitsparteitag mit (überschaubaren) Folgen

Ohne eine Sonderzahlung der Bundespartei " wäre die Partei in ein fettes Minus gelaufen ", so Christian Blex, der den über 600 Delegierten den finanziellen Zustand der Partei darlegte. So folgten sie am Ende dann doch eher dem Landesvorstand, den Ukraine-Antrag nicht zu beraten. Warum? Weil er wahrscheinlich einen langen, heftigen Streit mit unklarem Ausgang ausgelöst hätte. Um 18:42 Uhr gab es eine Mehrheit für das Ende des Parteitags: Die Resolution wurde somit nicht behandelt, aber das Prozedere hat gezeigt, wie uneins die NRW-AfD in grundsätzlichen Fragen teilweise ist.

Blex wird Schatzmeister

Der schon angesprochene Christian Blex wurde dann noch mit rund 60 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Schatzmeister gewählt. Der Posten war durch einen Rücktritt vakant geworden. Damit verwaltet nun ausgerechnet der Landtagsabgeordnete die Parteifinanzen, der aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen wurde.

Grund war eine Reise in den Donbas, die er geplant hatte. Die Reise hatte bundesweit für Aufsehen erregt, Blex blieb in Russland stecken und schaffte es nicht in das ukrainische Kriegsgebiet. Auch weil Blex die Finanzierung der Reise aus Sicht des Landes- und Fraktionsvorstandes nicht transparent darlegen konnte. Aus der Partei wurde er allerdings nicht ausgeschlossen, dazu gelten rechtlich höhere Hürden.

