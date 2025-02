Für die Bundesregierung war es ein großer Coup. Am 30. August des vergangenen Jahres landete eine aus Leipzig kommende Maschine auf dem Flughafen in Kabul. An Bord saßen 28 Straftäter, die aus Afghanistan kamen und dorthin von Deutschland abgeschoben wurden.

"Zeitnahe" Abschiebungen sind ausgeblieben

Es war der erste Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan, seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im Jahr 2021. Im Oktober vergangenen Jahres kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, dass es " zeitnah " weitere Abschiebungen nach Afghanistan geben werde. Diese Ankündigung blieb bisher allerdings ohne Folgen.

Bayerns Ministerpräsident Söder: "Jede Woche einen Flug"

Markus Söder (CSU) fordert Konsequenzen nach dem Anschlag von München.

Nach den tödlichen Anschlägen von Aschaffenburg und München ist die Diskussion nun neu entbrannt. In beiden Fällen kamen die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand aus Afghanistan. Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert nun wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan. Die Bundesinnenministerin und die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) müssten dafür direkt mit den Taliban reden.

Bundesregierung erkennt Taliban-Regime nicht an

Die Bundesregierung erkennt die Radikalislamisten nicht als legitime Regierung des Landes an. Seit 2021 betreiben die Taliban in Afghanistan ein brutales Regime, in dem Frauen massiv unterdrückt werden. Der erste Abschiebeflug im vergangenen Jahr kam deshalb unter Vermittlung von Katar zustande. Bereits vor einigen Tagen haben die Taliban eine Zusammenarbeit bei Abschiebungen angeboten, allerdings fordern sie dafür eine konsularische Vertretung in Deutschland.

Propaganda-Erfolg für die Taliban?

Stefan Recker arbeitet in Kabul und kennt die Zusammenarbeit mit den Taliban

Stefan Recker von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe arbeitet in Kabul und kennt Afghanistan bereits seit vielen Jahren. Aus eigener Erfahrung berichtet er, dass Gespräche mit den Taliban " sehr zähflüssig " verliefen. Für die Taliban wären direkte Verhandlungen mit der Bundesregierung ein " Propaganda-Erfolg ", so Recker. " Die lechzen nach diplomatischer Anerkennung. "

Der Migrationsforscher Hannes Schammann von der Universität Hildesheim befürchtet, dass die Taliban dadurch aufgewertet werden könnten. Direkte Gespräche betrachtet er deshalb kritisch: " Wir machen uns letztlich erpressbar, wenn wir zu stark mit autoritären Regimen über Migrationspolitik verhandeln ", so Schammann. Die aktuelle und auch die kommende Bundesregierung stehen dadurch vor einem Balanceakt.

