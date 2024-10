Laumann zur Pflegeversicherung: "Es braucht ein Sofortprogramm"

Seit Anfang der Woche kursiert die Nachricht, dass der gesetzlichen Pflegeversicherung die Pleite drohe. Das geht zurück auf einen Bericht des Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND ). Mittlerweile hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) dem widersprochen. Dennoch stehe die Pflegeversicherung unter Druck.

Das sei an sich keine Überraschung, pflichtet ihm sein Kollege auf Landesebene, Karl-Josef Laumann ( CDU ), bei. Dass die Pflegekasse in einer schwierigen finanziellen Situation sei, wisse man schon länger, sagte er im Interview mit dem WDR . Doch jetzt solle der Bund handeln: Laumann ( CDU ) fordert ein Sofortprogramm.

Sofortprogramm noch vor Weihnachten

Der Bund müsse in den nächsten Wochen die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung zumindest mittelfristig garantieren. Als Maßnahmen für ein Sofortprogramm sieht er verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel weist Gesundheitsminister Laumann ( CDU ) auf die versicherungsfremden Leistungen hin, die nichts mit der eigentlichen Pflege zu tun hätten. So zahlten Pflegebedürftige etwa monatlich ein Entgelt für die Ausbildung der Kranken- und Gesundheitspfleger. Diese Ausbildungsumlage solle stattdessen durch Steuern finanziert werden.