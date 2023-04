Tatsächlich berät die EU seit 2021 über ein Gesetz zur Künstlichen Intelligenz, das bis 2025 in Kraft treten soll. Darin sollen bei der KI verschiedene Anwendungsbereiche und Risikoklassen unterschieden werden. So sollen ethisch bedenkliche Systeme wie etwa " Social Scoring ", gänzlich verboten werden.

Wegen Datenschutz: Italien hat ChatGPT vorerst blockiert

Allerdings scheint man von einer gemeinsamen Linie derzeit noch weit entfernt. So haben italienische Behörden Anfang April die Nutzung der KI-Software ChatGPT aufgrund von Datenschutzbedenken vorläufig blockiert. Digitalminister Wissing kritisierte die dortige Sperre: " Wenn alle Staaten in Europa diesem Vorbild folgen, werden bei uns keine KI-Anwendungen entwickelt. Dann werden wir uns in Zukunft nur noch mit chinesischen und amerikanischen Systemen auseinandersetzen müssen. "

An Unis und Schulen kommt KI längst zum Einsatz

Der Ökonom Jens Südekum mahnte im ZDF zur Eile. Man solle nach Möglichkeit eine Regulierung einführen, " bevor die Welle ins Rollen kommt ." Tatsächlich baut sich die Welle an den Schulen und Universäten längst auf, KI-Programme wie ChatGPT kommen dort immer mehr zum Einsatz. " Die Qualität reicht für ganze Hausarbeit an der Uni nicht aus, aber um sich schnell einen Überblick zu einer Thematik zu verschaffen und auch zur Quellensuche finde ich sie super! Und eine kurzfristige Referatvorbereitung hat sie für mich schon gerettet " - so das Feedback einer Hörerin des WDR-Morgenpodcasts "0630".