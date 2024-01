Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt zur Jungfernfahrt aufgebrochen

Die "Icon of the Seas" hat 20 Decks und ist 365 Meter lang. Das Schiff kann bei voller Auslastung 7.600 Gäste und 2.350 Besatzungsmitglieder befördern. Die Nachfrage für die Jungfernfahrt, zu der das Schiff am Samstagabend (Ortszeit) aufgebrochen ist, sei " beispiellos " gewesen, teilte das Unternehmen Royal Caribbean mit. Ziel ist die Karibik.

Das Schiff ist in acht verschiedene Bereiche unterteilt und verfügt über sieben Swimmingpools, neun Whirlpools und einen 17 Meter hohen Wasserfall. Die Gäste können zwischen 40 verschiedenen Restaurants und Bars wählen. Für die Unterhaltung sorgen 50 Musiker und Komiker sowie ein 16-köpfiges Orchester.

Megaschiff fährt mit LNG - Kritik von Umweltorganisationen

Das zwei Milliarden Dollar teure Schiff, das fünf Mal größer ist als die "Titanic", wird mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben. Weltfußballer Lionel Messi und seine Teamkollegen von Inter Miami haben das Schiff am Dienstag offiziell getauft. Die Reederei bewirbt es als " größten Wasserpark auf See ".