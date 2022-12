Überall Husten und Schniefen: Schlappes Immunsystem nach Corona-Wintern?

Immunologe Carsten Watzl

Allerdings brauche ein Teil des Immunsystems zum Schutz vor bestimmten Erregern Auffrischungen: " Es ist so, dass wir bei einigen Infekten oder einigen Erregern unsere Immunität regelmäßig auffrischen müssen und sind danach wieder ein paar Jahre geschützt. " Und diese Auffrischung oder dieses Update habe in den letzten zwei Jahren bei vielen Menschen nicht stattgefunden. " Deshalb haben wir jetzt den doppelten oder dreifachen Jahrgang an Menschen, die gerade ihre Immunität wieder auffrischen. "

Der Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht sprach am Dienstag im WDR-Interview von über 200 verschiedenen grippalen Infekterregern. " Die waren ja quasi weg " - zumindest in unserem Alltag. Nun kämen sie zurück und die Immunität werde wieder aufgefrischt. " Unser Immunsystem ist plötzlich erschrocken und sagt: Hoppla, das Virus ist ja immer noch da. Da muss ich wohl wieder was tun. Und das ist genau der Grund, weshalb wir jetzt so viele relativ starke Infekte sehen. "

Volle Arztpraxen

Einige von denen landen dieser Tage bei Allgemeinmediziner Thomas Kurscheid. Er erlebt einen regelrechten Ansturm auf seine Kölner Praxis. " Das Wartezimmer ist einfach voller als sonst. Man muss es sich so vorstellen, dass auch der Gang teilweise voll ist, weil die Patienten einfach sagen: Ich brauche jetzt Hilfe."