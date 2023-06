60.000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen - so kommt man ab 10 Uhr dran

Kostenlose Zugreisen an sieben frei wählbaren Tagen

Wer einen Freundschaftspass ergattert hat, kann zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember über einen Zeitraum von einem Monat für sieben frei wählbare Tage die Züge des Nah- und Fernverkehrs im Nachbarland nutzen. Für die französischen Hochgeschwindigkeitszüge sind zusätzlich Sitzplatzreservierungen erfolderlich, die separat erworben werden müssen.

An diesen sieben Tagen kann mit so vielen Zügen gereist werden, wie man will. Jeweils ein Reisetag muss dabei dafür genutzt werden, das eigene Land zu verlassen bzw. zurückzukehren.