Kopfbälle: Höheres Demenz-Risiko bei Profi-Fußballern - und bei Kindern?

Was passiert eigentlich bei einem Kopfball?

Das Gehirn sei im Schädel von einer Flüssigkeit umgeben und werde bei einem Aufprall "nach vorne und hinten geschlagen" , erklärte Professor Frank Jessen, Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Köln, dem WDR .

Warum werden Kopfbälle für Kinder nicht komplett verboten?

Kinder spielen draußen Fußball

"Grundsätzlich ist das Gehirn eines Kindes wesentlich regenerationsfähiger als eines Erwachsenen" , sagte Professor Jessen dem WDR . "Kinder erholen sich viel besser von Gehirnverletzungen als Erwachsene." Ein Verbot hält er für übertrieben, "weil die Geschwindigkeit der Kopfbälle bei Kindern und Jugendlichen in keiner Weise die Geschwindigkeit und die Kraft hat wie beim Profi-Fußball."

Kinderneurologen sagen, beim Kinder-Amateur-Fußball gebe es kein höheres Demenzrisiko durch Kopfbälle. Denn es komme auf die Stärke und die Häufigkeit an.

Was unternehmen die Verbände?