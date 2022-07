"Konzertierte Aktion": Scholz berät mit Verbänden über steigende Preise

25 Prozent der Haushalte sind energiearm

Scholz selbst mache sich vor allem Sorgen wegen der hohen Energiepreise. Im ARD -Sommerinterview hatte er am Sonntag von "sozialem Sprengstoff" gesprochen. Einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge gaben im Mai 2022 knapp 25 Prozent aller bundesweiten Haushalte mehr als zehn Prozent ihres Nettoeinkommens für Energie aus. Das wären fast doppelt so viele, wie noch im Jahr zuvor. Sobald in einem Haushalt mehr als zehn Prozent des Nettoeinkommens für Energie ausgegeben wird, gilt er als "energiearm".