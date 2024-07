Zusammengestellt von Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Frankreich rückt nach rechts • In Frankreich kämpfen rechte und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl um die Macht im Land. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) unter der Vorsitzenden Marine Le Pen kann nach ihrem Wahlsieg in der ersten Runde auf die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hoffen. Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager wollen versuchen, dies mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern. Tausende Menschen demonstrierten am Abend in Paris und anderen Städten gegen Rechtsextremismus.

Wie erwartet landete das RN mit seinen Verbündeten mit 33 bis 34,2 Prozent weit vorne. Das bürgerliche Lager von Präsident Macron erreichte mit 20,7 bis 22 Prozent nur Platz drei hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 28,1 bis 29,1 Prozent. Wie viele Sitze die Blöcke in der Nationalversammlung bekommen, wird erst in Stichwahlen entschieden. Sowohl aus dem Linksbündnis als auch von Macrons Partei hieß es, man werde in den Wahlkreisen, in denen man auf dem dritten Platz gelandet sei, zugunsten der Kandidatinnen und Kandidaten zurücktreten, die in der Lage sind, die RN -Vertreter zu schlagen.

Premier Gabriel Attal, der um seinen Posten bangen muss, mahnte: " Noch nie in unserer Demokratie war die Nationalversammlung wie heute Abend dem Risiko ausgesetzt, von der extremen Rechten dominiert zu werden. " Deutschland und Europa müssten sich im Fall einer rechtspopulistischen Regierung in Frankreich auf Schwierigkeiten einstellen. Die RN sieht die traditionell enge Zusammenarbeit mit Deutschland kritisch. Auch möchte die Partei den Einfluss der EU begrenzen.

WEITERE NACHRICHTEN

Deutschland spielt im Viertelfinale gegen Spanien • Spanien hat gestern Abend das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente besiegte Georgien im Achtelfinale nach einem Rückstand mit 4:1 (1:1). Nun kommt es am Freitag in Stuttgart zum mit Spannung erwarteten Kräftemessen mit dem deutschen Team. Auch England steht nach dem Match gegen die Slowakei in der nächsten EM-Runde. Das Team erreichte nach langem Rückstand ein 2:1 nach Verlängerung.

Cannabis-Clubs können Lizenz beantragen • Menschen, die in Cannabis-Clubs gemeinschaftlich Marihuana produzieren wollen, können ab heute eine entsprechende Lizenz beantragen. Sobald diese gewährt wurde, können sie mit dem Anbau beginnen. Die Vereine oder Clubs dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und 50 Gramm pro Monat an ihre erwachsenen Mitglieder abgeben. Für Mitglieder zwischen 18 und 21 Jahren gibt es höchstens 30 Gramm pro Monat.

Säureangriff auf Cafébesucher • Bei einem Säureangriff im Außenbereich eines Cafés in Bochum sind gestern Nachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auch Einsatzkräfte, die später mit der Flüssigkeit in Berührung kamen, trugen Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Attacke festgenommen. Das Motiv ist noch unklar. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

AfD-Teilnehmer werden unter Polizeischutz aus der Halle geführt

AfD-Bundesparteitag in Essen mit Protesten • Neun Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat sich die AfD am Wochenende bei ihrem Parteitag in Essen ungewohnt geschlossen präsentiert. Unter anderem wurde das Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla im Amt bestätigt. Vor allem am Freitag und Samstag hatten zehntausende Menschen gegen den Parteitag in Essen demonstriert. Das Treffen mit Blockaden zu verhindern, wie angekündigt, gelang den Demonstranten jedoch nicht.

Neue rechte Fraktion im EU -Parlament angekündigt • Einen Tag vor Übernahme der Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union (EU) hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gestern die Gründung einer neuen Rechtsaußen-Fraktion im EU -Parlament angekündigt. Die Gruppierung "Patrioten für Europa" umfasse neben der ungarischen Regierungspartei Fidesz die österreichische FPÖ und die tschechische ANO , sagte Orbán. Ob sich auch die AfD nach dem Ausschluss aus ihrer bisherigen ID -Fraktion dem neuen Bündnis anschließt, ist unklar.

Mieter müssen sich selbst ums Kabelfernsehen kümmern • Heute läuft eine Regelung aus, bei der Mieter ihren Fernsehzugang über die Miete bezahlt haben. Ab sofort dürfen die Vermieter die Kosten nicht mehr über die Nebenkostenrechnung finanzieren. Stattdessen müssen sie selbst ein Angebot buchen oder freiwillig bei einer separaten Vereinbarung des Vermieters mitmachen. Die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs war bereits 2021 beschlossen worden.

Vorbereitung auf Klimawandel jetzt vorgeschrieben • Heute tritt das Gesetz zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Kraft. Klimaanpassung wird damit eine rechtlich verankerte Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen der Klimakrise. Bund, Länder und Kommunen werden verpflichtet, einen verbindlichen Rahmen zu schaffen, wie Infrastrukturen besser gegen die Folgen klimatischer Veränderungen absichert werden können. Die Bundesregierung muss bis September 2025 eine " vorsorgende Klimaanpassungsstrategie " erarbeiten. Länder und Kommunen sind zudem angehalten, regionale Strategien zum besseren Schutz gegen Hitze, Hochwasser und Dürre bis Januar 2027 vorzulegen.

DAS WETTER IN NRW

Nasser Start in die Woche