Heizen mit Fernwärme gilt als komfortabel und umweltschonend. Deswegen soll sie nach Plänen der Bundesregierung ausgebaut werden. Allerdings gilt das nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wir erklären die Vor- und die Nachteile.

Was ist der Vorteil von Fernwärme?

Aus Sicht von Hausbesitzern und Eigentümerinnen hat Fernwärme den Vorteil, dass die Wärme nicht im Haus selbst erzeugt werden muss. Das heißt: Es ist kein Heizkessel nötig und keine neue Heizungsanlage. Die Wärme wird von zentraler Stelle ins Haus geliefert. Hausbesitzer müssen also nicht in eine teure Wärmepumpe oder Pelletheizung investieren. Mit dem Anschluss an ein Fernwärmenetz gilt in der Regel auch die Vorgabe aus dem Heizungsgesetz als erfüllt.

Wie gelangt die Wärme zu mir ins Haus?

Die Wärme wird vom einem zentralen Heizkraftwerk erzeugt, das für ein bestimmtes Gebiet zuständig ist. Von dort wird die Wärme über ein Rohrsystem ins Haus geleitet. In der Praxis fließt warmes Wasser über Leitungen ins Gebäude und gibt die Wärme dort ab. Das abgekühlte Wasser fließt anschließend zurück ins Heizkraftwerk und wird dort wieder aufgewärmt.

Wie klimafreundlich ist Fernwärme?

Fernwärme gilt als klimafreundlich, weil sie oft in Kraftwerken erzeugt wird, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Dadurch ist die Energieausbeute relativ hoch. Außerdem nutzt Fernwärme auch Abwärme aus Industrieprozessen, wie zum Beispiel der Müllverbrennung – also bereits vorhandene Wärme. Stand heute ist es aber so, dass der Großteil der Fernwärme noch mit Kraftwerken erzeugt wird, die mit fossilen Energien wie Gas und Kohle betrieben werden.

Nach dem neuen Gesetzentwurf für die kommunale Wärmeplanung und Dekarbonisieren der Netze sollen Energieversorger und Netzbetreiber den CO2 -Anteil in den Wärmenetzen schrittweise reduzieren und auf regenerative Energieträger umsteigen.

Wie teuer ist Fernwärme?

Fernwärme-Rohre der RheinEnergie AG in Köln laufen durch Grünflächen in das Fernwärmesystem der Stadt.

Für den Anschluss an ein Fernwärmenetz liegen die einmaligen Umstellungskosten für kleinere Häuser nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW bei 8.000-15.000 Euro. Denn für den Anschluss müssen Leitungen von der Straße zum Gebäude verlegt werden. Der Anschluss an ein Wärmenetz wird vom Staat gefördert.

Die Fernwärmepreise können je nach Region und Stadtgebiet sehr unterschiedlich sein. Ähnlich wie beim Gas setzt sich der Fernwärmepreis aus einem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde und einem Grundpreis zusammen. Nach Auswertungen des Beratungsportals CO2online lagen die Heizkosten bei Fernwärme für einen Durchschnittshaushalt mit einer 70-Quadratmeter-Wohnung im Jahr 2022 im Schnitt bei 1.115 Euro. Zum Vergleich: Für Gas hatte ein Durchschnittshaushalt 1.310 Euro bezahlt.