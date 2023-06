40 Tage allein im Regenwald: Wie kann man das überleben?

Wie konnten die Kinder überleben?

Die Kinder sind elf Monate sowie 4, 9 und 13 Jahre alt und gehören dem indigenen Volk der Uitoto an. Sie sind in der Amazonas-Region aufgewachsen. Der Wald ist für sie eine vertraute Umgebung. Die Kinder hatten früh gelernt zu jagen, zu fischen und essbare Pflanzen zu sammeln. Sie wussten, wie man sich Lager aus Ästen und Blättern baut.

Außerdem hatte die Älteste früh gelernt Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister zu übernehmen. " Sie waren allein, aber sie haben ein Beispiel des Überlebens gesetzt, das in die Geschichte eingehen wird ", so Gustavo Petro.

Wie wurden die Kinder gefunden?

Mehr als 160 Soldaten und 70 Indigene der Region hatten sich an der wochenlangen Suche im unberührten Amazonasgebiet beteiligt. Nebel und starke Regenfälle hatten die Suche zusätzlich erschwert. Die Helfer fanden Schuhe, Windeln, Haargummis, eine lila Schere, eine Babyflasche, eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft sowie halbverzehrte Früchte. Anhand der gefundenen Gegenstände und Spuren konnten die Soldaten den bisher zurückgelegten Weg der Kinder rekonstruieren.

Immer wieder wurde auch eine Botschaft an die Kinder über Lautsprecher über dem Regenwald abgespielt. Darin hatte die Großmutter der Kinder die Geschwister aufgerufen, sich nicht zu weit von der Absturzstelle wegzubewegen. Auch wurde mit Hubschraubern, Satellitenbildern und Spürhunden gesucht. Ein Rettungshund hatte die Helfer schließlich zu den Kindern geführt.

Warum saßen die Kinder im Flugzeug?

Das abgestürzte Kleinflugzeug im Regenwald von Kolumbien

Die Kinder saßen in dem Kleinflugzeug, um in die Hauptstadt Bogota zu fliegen. Dort wollten die Eltern sie in Sicherheit vor Guerillagruppen bringen, die auch den Vater mehrmals bedroht hatten. Das Gebiet patrouillieren bewaffnete Banden, die mit Drogenkartellen zusammenarbeiten.

Private Kleinflugzeuge sind in der unwegsamen Region oft die einzige Möglichkeit, größere Strecken zurückzulegen. Der Pilot hatte per Funk von Problemen mit dem Motor berichtet. Bei dem Absturz am 1. Mai waren drei Erwachsene ums Leben gekommen, darunter die Mutter der Kinder.

Fall Juliane Koepke: Absturz aus 3.000 Metern Höhe

Überlebte Absturz im Dschungel: Juliane Koepcke

Der Fall erinnert an die Deutsch-Peruanerin Juliane Koepcke, die 1971 als einzige Passagierin einen Flugzeugabsturz aus 3.000 Metern Höhe im peruanischen Regenwald überlebte und nach zehn Tagen gerettet wurde. Das Flugzeug war in ein Tropengewitter geraten und in der Luft auseinander gebrochen. 91 Passagiere sterben, nur die 17-jährige Juliane überlebt; unter den Toten ist auch ihre Mutter.

Die junge Frau war angeschnallt in ihrem Sitz in den Regenwald gestürzt. Mit Verletzungen und einer Sandale schlägt sie sich durch den Urwald. Dass sie überlebte, verdankte sie auch der Tatsache, dass sie ihre Kindheit mit ihren Eltern im Urwald auf einer Forschungsstation verbracht hatte, der Dschungel war ihr vertraut. Nach dem Aufprall war sie einem Wasserlauf gefolgt, bis sie am Ufer Boote und eine Unterkunft entdeckte. Dort wurde sie einen Tag später von Waldarbeitern gefunden.