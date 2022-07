Klimawandel und Hautkrebs: Warum Städte mehr Schatten brauchen

Der Klimawandel habe Deutschland längst erreicht, erklärte Paulini weiter: " 2022 ist im Begriff, eines der sonnigsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. Auch die Anzahl der Sonnenscheinstunden nahm nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Mittel zwischen 1951 und 2021 um 132 Stunden zu ."

Gleichzeitig steige die Belastung der Bevölkerung durch schädliche UV-Strahlung. Seit dem Jahr 2000 habe sich die Zahl derjenigen, die an Hautkrebs erkrankt sind, mehr als verdoppelt, so Paulini. Mit weit mehr als 200.000 neuen Fällen pro Jahr zählt Hautkrebs laut Robert Koch-Institut zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland.