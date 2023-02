Klima-Aktivisten fliegen nach Asien in den Urlaub - Debatte um Langstreckenflüge

Klima-Aktivisten wie Greta Thunberg werden genau beobachtet, wenn sie von A nach B reisen. Nutzen sie den besonders umweltschädlichen Flieger oder doch die deutlich unbedenklichere Bahn? Steigt ein Aktivist in einen Flieger, erreicht die öffentliche Debatte darüber schnell den Siedepunkt.

Was ist eigentlich passiert?

Zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sind Anfang der Woche nicht bei einem Gerichtprozess erschienen, in dem es um die Blockade einer Bundesstraße bei Stuttgart ging. Sie waren als Angeklagter und Zeugin geladen. Stattdessen seien sie auf einer Urlaubsreise in Bali unterwegs, berichtete die Bild-Zeitung. Das löste eine Welle der Kritik aus, an der sich etwa auch CDU-Chef Friedrich Merz mit einem hämischen Kommentar beteiligte, nachdem er von Klima-Aktivisten bei einer Veranstaltung gestört worden war.

Am Donnerstag gaben die Aktivisten in der taz eine Erklärung ab, wonach sie zwar nicht auf Bali, aber doch seit vier Monaten in Südostasien unterwegs seien. Über die Flugreise dorthin hätten sie sich " sehr viele Gedanken " gemacht, sich letztlich aber dafür entscheiden, um sich einen " langjährigen Traum " zu erfüllen. Nach eigenen Angaben hätten sie auch andere Verkehrswege geprüft und unter anderem aus Sicherheitsgründen verworfen. Diese Entscheidung sei " natürlich diskussionswürdig ".

Was den verpassten Gerichtstermin betrifft, bestätigte das zuständige Amtsgericht, dass die Betreffenden mitgeteilt hätten, nicht zur Verhandlung erscheinen zu können. Der Richter habe sie aber nicht von ihrer Verpflichtung entbunden. Während auf die Aussage der Zeugin verzichtet werden könne, erhalte der Angeklagte nun einen Strafbefehl.

Was genau wird kritisiert?