Kleiner "Corona-Bonus" für Azubis

Noten nicht schlechter als vor Corona

Die Noten sind im Vergleich zu den Nicht-Corona-Jahrgängen nicht abgefallen, hat die IHK festgestellt. Und das, obwohl viele Azubis ins Homeoffice verbannt wurden. Wie etwa Nina Nonnenmacher. Die 17-jährige angehende Elektronikerin bei Evonik wurde gleich zu Beginn der Lehre drei Monate ins Homeoffice geschickt. "Es war am Anfang sehr schwierig, man will ja den Betrieb sehen und Leute kennenlernen". Aber es gab jeden Tag Aufgaben und für den Azubi immer etwas zu tun. Mittlerweile ist sie zumindest in der Lehrwerkstatt.

Weniger Bewerbungen in Corona-Zeiten

Die Unternehmen merken jedoch, dass sich in Corona-Zeiten deutlich weniger junge Leute bewerben. Beim Maschinenbauer Demag Cranes in Wetter an der Ruhr gingen etwa ein Drittel weniger Bewerbungen ein. Der Grund: Es fanden weder Berufsvorbereitungen in den Schulen statt noch gab es Azubi-Messen. So wurden wegen Corona die Fristen verlängert, es ist sogar noch bis Ende Januar möglich, in das laufende Ausbildungsjahr einzusteigen. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge ist allerdings um 13,5 Prozent eingebrochen.